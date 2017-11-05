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'ten teröristlere bombalı mesaj

Giriş Tarihi: 5.11.2017 10:23 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 10:44
Mehmetçik'ten teröristlere bombalı mesaj

Tunceli, Şemdinli, , Kato Dağı ve Şırnak'ta operasyonlar sürerken, 'ta istihbaratla tespit edilen 36 terörist hedefi de Türk jetlerince yok edildi.Hava harekatından kullanılan bombalarda manidar mesajlar da yer aldı.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

MEHMETÇİK'TEN MESAJ

Askerler, hava operasyonunda kullanılan bombalara anlamlı mesajlar yazdı: "Buradan vatan için çarpışan tüm askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. YANINIZDAYIZ! Devamı YOLDA"

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Mehmetçik'ten teröristlere bombalı mesaj
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