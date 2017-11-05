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'te gençleri zorla almaya çalışan 'lılara tepki

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 5.11.2017 17:49
Münbiç'te gençleri zorla almaya çalışan PKK'lılara tepki

'te 'nın gençleri silah zoruyla örgüte katmaya çalışmasına esnaf ve halktan sert tepki geldi. Kanlı terör örgütü PKK'ya karşı birleşen esnaf kepenk kapatarak tepki gösterdi.

Suriye'nin Halep ilinde terör örgütü /'nin işgalindeki 'te esnaf, örgütün bölgedeki gençleri zorla silah altına almaya çalışmasına tepki amacıyla iş yerlerinin Kepenklerini indirdi.

Münbiç'teki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD'nin ilçedeki gençleri zorla silah altına alma kararı kentteki halkın büyük tepkisine yol açtı.

PKK/PYD'nin geçen hafta aldığı söz konusu kararın ardından Bab askeri meclisi (muhaliflerin), Münbiç'in merkezindeki esnafa, iş yerlerini kapatmaları ve gösteriler düzenlemeleri çağrısında bulundu.

ESNAFIN TAMAMI KEPENK İNDİRDİ

Grev çağrısına yanıtsız kalmayan ilçe merkezindeki esnafın neredeyse tamamına yakını iş yerlerini kapatarak gösteriye destek verdi.

Öte yandan terör örgütünün elemanlarının grevi destekleyen bazı iş yeri sahiplerini tutukladığı bildirildi.

Ayrıca, muhaliflerin çağrısına uyan Münbiçliler, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı bazı köylerde terör örgütü PKK/PYD'nin kararlarını ve uygulamalarını protesto etti.

Protestoya katılan çok sayıda vatandaş, örgüt aleyhine sloganlar atarak gösterilerini sürdürdü.

Münbiç halkı örgütün bu kararından geri dönmemesi durumunda gösterilerini farklı boyutlara taşıyacaklarını bildirdi.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Şeyh Rafi Ukla er-Raco, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Münbiç'in Sanayi Mahallesi ve kuzey kırsalındaki Hüdhüd, Ayn Ennahil, Ayyuş köylerinde terör örgütü PKK/PYD kararlarına karşı protesto gösterileri yapıldığını ifade etti.

"BU, ESED REJİMİNE, PKK'YA VE KANDİL ÇETELERİNE KARŞI BAŞLAMIŞ BİR PROTESTODUR."

Er-Raco, "Bugünkü halkımızın ayaklanması bir devrimin yeniden başladığının göstergesidir. Bu, rejimine, PKK'ya ve Kandil çetelerine karşı başlamış bir protestodur." diye konuştu.

Büyük çoğunluğunu Arapların oluşturduğu kent sakinleri, terör örgütü 'ın geçen sene 12 Ağustos'ta ilçe merkezinden çekilmesinden bu yana terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altında yaşıyor.

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Münbiç'te gençleri zorla almaya çalışan PKK'lılara tepki
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