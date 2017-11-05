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babası: Oğlum cihat ederken şehit oldu, şeref duyuyorum

Giriş Tarihi: 5.11.2017 17:01 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 17:15
Şehit babası: Oğlum cihat ederken şehit oldu, şeref duyuyorum

'da düşen özel harekatçı polis 'in şehadet haberi 'e cuma namazı öncesinde verildi.

'da düşen özel harekatçı polis 'in şehadet haberi, İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan babası 'e imam olarak görev yaptığı İsabey Camisi'nde, cuma namazı öncesinde yetkililer tarafından verildi.

Oğlu şehit olan imam baba: Benim oğlum cihat ederken şehit oldu, gurur duyuyorum!

Taşdemir, cuma namazı çıkışında vatandaşların taziyelerini kabul etti. Baba Taşdemir, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada :"Hiç şikayetim yok. Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz, milletimiz, vatanımız sağ olsun. Allah bu millete zeval vermesin. Siyonistlerle, kafirlerle, haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu, bundan şeref duyuyorum. Elhamdülillah Rabbim bize böyle bir makamı lütfetti. Şeref duyuyorum" dedi.

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ AHMET ALP TAŞDEMİR'İ RAHMET İLE ANIYORUZ

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Şehit babası: Oğlum cihat ederken şehit oldu, şeref duyuyorum
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