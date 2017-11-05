Son dakika: Muş'ta PKK'nın kış üslenmesi hazırlığına operasyon!

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından 'Şehit J. Üçvş. Serdal Uyanık 2017-142 Operasyonu' yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Terör örgütünün Zovank Yaylası (Şenyayla Grubu) bölgesindeki kış üslenmesi ile ilgili hazırlıklarına yönelik icra edilen operasyonda, 1 adet mayın yapımında kullanılan metal ve amonyum nitrat eritme makinesi, 1 adet sırt çantası, 5 top bakır tel, 8 top kablo, 9 adet akü, 2 adet demir testere, 200 adet büyük pil, 1 adet büyük tüp, 1 adet tüp kesme makinesi, 26 adet ayakkabı, 10 adet silikon, 10 adet murç, 3 adet Kitap, 250 metre beyaz renkli bez, 1 adet keser, 1 adet su botu, muhtelif mutfak ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarda kararlılık vurgusu yapıldı.