Terörist cenneti Belçika

Haklarında onlarca yıl hapis cezası istenen eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve bakanlarının kaçtığı Belçika
, terör örgütleri ve ayrılıkçı hareketlerin lider ve mensuplarına kucak açan ülke olarak öne çıkıyor. AB ve NATO gibi önemli kurumlara ev sahipliği yapan Belçika, ayrılıkçı terör örgütleri ETA ve PKK
'nın yanı sıra FETÖ
ve DHKP-C
firarilerinin sığındığı ülke konumunda. Belçika bu örgütlerin faaliyetlerine açıkça göz yumuyor.
?ETA'YA DA SIKI DESTEK
27 Ekim'de Katalonya Parlamentosu'nda bağımsızlık ilan etmeleri nedeniyle İspanyol yargısının haklarında suç duyurusunda bulunmasından hemen önce Belçika'ya gelen eski ayrılıkçı Katalan lider Puigdemont ve yönetimin 4 eski bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama ve iade etme emri çıkarıldı. İspanya'ya iade edilmesi durumunda Puigdemont için istenen toplam ceza 50 yılı buluyor.
FETÖ'CÜLERİN FEDERASYONU
Belçika'nın ılımlı yaklaştığı diğer bir örgüt de FETÖ. Darbe girişimine rağmen AB'nin ve Belçika'nın henüz terör örgütleri listesinde yer almayan FETÖ ülkede, Belçika Aktif Dernekler Federasyonu (FEDACTIO) adı altında hareket ediyor. Eski başkanı, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin Genel Başkanı İsmail Cingöz olan FEDACTIO'ya 60 kadar dernek üye...
DEAŞ'IN DA MERKEZ ÜSSÜ
DEAŞ
'ın üstlendiği ve 130 kişinin öldüğü 13 Kasım 2015 Paris saldırılarının Brüksel'de planlandığı, saldırganların ya Belçika vatandaşı ya da Brüksel'de yaşayan Fransa vatandaşları olduğu anlaşılmıştı.
TERÖR ÇADIRINA ÖZGÜRLÜK KILIFI
AB'nin terör listesindeki PKK da Belçika'da geniş hareket alanı buluyor. Yakın dönemde, Belçika'daki İstinaf Mahkemesi, aralarında PKK'nın sözde Avrupa elebaşları Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da olduğu 36 kişi ve kurumun, terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağına hükmetmişti.
Şubat 2016'da onlarca kişinin öldüğü Ankara saldırısından sadece günler sonra, Türkiye- AB Zirvesi'nin yapılacağı AB Konseyi binasının hemen arkasında PKK'lılara çadır kurma izni veren Belçika yönetimi, bu hareketini "ifade özgürlüğü" olarak savunmuştu. Kaçak HDP'li vekiller Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız da Belçika'da...
SABANCI KATİLİNE SAHİP ÇIKTILAR
Belçika, DHKP-C ve yandaşlarına ilişkin de PKK'ya benzer bir süreç işletiyor. Sabancı Holding yöneticisi Özdemir Sabancı dahil 3 kişinin öldürülmesi olayının zanlılarından Fehriye Erdal gıyabında 3 yıl hapse çarptırılı. 2006'da ev hapsindeyken kaçan Erdal'a ancak Şubat 2017'de 15 yıl hapis cezası verilebildi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Erdal'ın nerede olduğu ise bilinmiyor.