Son Dakika Haberi: AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Tuna oldu

Ankara'da Melih Gökçek'in istifasını açıklamasının ardından yeni başkan bugün belli oluyor. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya düzenlediği basın toplantısında Ak Parti'nin adayını açıkladı. Erol Kaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna olduğunu duyurdu.

TEMAYÜLDEN BİRİNCİ ÇIKMIŞTI

Geçen cumartesi günü gerçekleşen temayül yoklamasında Mustafa Tuna birinci çıkmıştı.Açıklamanın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek için 14:00'te toplanacak. CHP ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek.

SEÇİM İLK TURDA SONUÇLANABİLİR

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimde başkanın seçilmesi için ilk iki turda, salt çoğunluk, yani 94 oy aranacak. Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin sandalye sayısı 100. Bu sayı, başkanın ikinci tura kalmadan seçilmesine yetiyor. CHP ve MHP ise aday çıkarmayacak, seçime katılmayacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 28 Ekim'de istifasını açıklayan Melih Gökçek'in yerine Ali İhsan Ölmez vekalet ediyor.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Tuna oldu.

MUSTAFA TUNA KİMDİR?

Mustafa Tuna 1957 yılında, Sivas Şarkışla'da dünyaya geldi. 1980 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

1982 yılında, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Yüksek Mühendis unvanı aldı. 1982-1983 yıllarında ABD'nde eğitim gördü. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 1995 yılında kendisine Doktor Yüksek Mühendis unvanı verildi.

1998 yılında, Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalında Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçent unvanı verildi. Özel sektördeki uygulama çalışmalarına paralel olarak, çevre teknolojisi, altyapı planlaması ve mühendislik ekonomisi alanlarında da akademik çalışmalarını sürdürdü.

Ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda bilimsel yayınlar yaptı. Uluslararası yayınlarından dolayı TÜBİTAK 'dan yayın teşvik ödülü kazandı.

Bir taraftan önemli altyapı ve üstyapı uygulama projelerini gerçekleştirirken diğer taraftan akademik faaliyetlerini de sürdürdü ve çalışma konusu ile ilgili lisans üstü tezlere jüri üyesi olarak katıldı.

Science Citation Index'ce taranan hakemli dergilerde makalesi yayınlandı.

22. Dönem Ankara Milletvekilliği sürecinde AGİTPA Türk Grubu Üyesi olarak birçok uluslararası temaslarda bulundu.

İTÜ Mezunları Eğitim Vakfının kurucu başkanı, İnşaat Mühendisleri Odası üyesi, Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi üyesidir.