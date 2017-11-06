AK Parti’nin İnegöl Belediye Başkan adayı Alper Taban

Ak Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki başkan adayı, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile görüştü. Görüşmenin ardından AK Parti'nin İnegöl Belediye Başkan adayı, mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban olarak belirlendi. AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından İnegöl Belediye Başkanı adayının yarın kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Taban'ın, AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı tarafından yapılan temayül yoklamasında da birinci sırada çıktığı belirtildi.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 8 KASIMDA

İnegöl Belediye Meclisi, Bursa Valiliği'nin çağrısı üzerine yeni belediye başkanını seçmek için 8 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 15.00'de toplanacak.