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Birol K'nın parmaz izleri o villada çıktı

AA

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Giriş Tarihi: 6.11.2017 17:35 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 17:36
Birol K'nın parmaz izleri o villada çıktı

'da gözaltına alınan 'nün sözde " sözleşmeli subaylar imamının üst düzey sorumlusu" Birol K. 'ya getirilerek ekiplerine teslim edildi. Darbe planlarının yapıldığı ve 'ün de katıldığı tespit edilen toplantının gerçekleştirildiği Çayyolu'ndaki villada Birol K'nin parmak izlerinin bulunduğu belirtildi

'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde " sözleşmeli subaylar imamının üst düzey sorumlusu" Birol K. 'ya getirilerek ekiplerine teslim edildi.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün bir dönem İzmir Hava Astsubay Hazırlama Okulu, 2008-2016 yıllarında da Hava Kuvvetleri sözleşmeli subay mahrem yapılanmasının sözde Türkiye sorumlusu olan ve 2 Kasım'da Ankara'da yakalanan sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" Gürdal T'nin bir üstü konumunda olduğu belirlenen "Sami" kod adlı Birol K, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Birol K'nin, Gürdal T. ile birlikte sorguya alındığı öğrenildi.
Yapılan tespit sonucunda, 'ün de yer aldığı, darbe planının yapıldığı toplantının gerçekleştirildiği Çayyolu'ndaki villada Birol K'nin parmak izlerinin bulunduğu belirtildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ve görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme" suçundan aranan "Sami" kod adlı firari şüpheli Birol K, Avcılar'da bulunduğu ikametten kaçmak isterken gözaltına alınmıştı.

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Birol K'nın parmaz izleri o villada çıktı
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