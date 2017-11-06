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Erdoğan Twitter'dan duyurdu

Giriş Tarihi: 6.11.2017 21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu

Erdoğan, 'nin () yerine yapılacak olan dev opera binası ile ilgili, "Yeni Atatürk Kültür Merkezi tamamlanıp hizmete girdiğinde, inşallah ve ülkemiz için sembol bir mekân olacak" dedi...

'nin () proje tanıtım lansmanı, bugün 'ın katılımıyla yapıldı. Yeni opera binasına sanat dünyasından ve vatandaşlardan tam destek geldi.

"YENİ AKM SEMBOL BİR MEKAN OLACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılacak olan dev opera binası ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan "Yeni Atatürk Kültür Merkezi tamamlanıp hizmete girdiğinde, inşallah İstanbul ve ülkemiz için sembol bir mekân olacak" diye belirtti.

Erdoğan, dünyanın sembol opera binalarının ve yeni yapılacak olan AKM'nin görüntülerinin yer aldığı video paylaştı..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu
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