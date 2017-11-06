Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi
'nin (AKM
) proje tanıtım lansmanı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla yapıldı. Yeni opera binasına sanat dünyasından ve vatandaşlardan tam destek geldi.
"YENİ AKM SEMBOL BİR MEKAN OLACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılacak olan dev opera binası ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan "Yeni Atatürk Kültür Merkezi tamamlanıp hizmete girdiğinde, inşallah İstanbul ve ülkemiz için sembol bir mekân olacak" diye belirtti.
Erdoğan, dünyanın sembol opera binalarının ve yeni yapılacak olan AKM'nin görüntülerinin yer aldığı video paylaştı..