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hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 6.11.2017 10:59 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 11:29
Derya Kaya hayatını kaybetti!

'nin ses sanatçılarından hayatını kaybetti! Uzun yıllardır TRT'de çalışan Derya Kaya kimdir?

Uzun yıllardır 'de program yapımcılığı ve sunuculuğu yapan ünlü spiker vefat etti. Usta sanatçı kalp krizine yenik düştü... Derya Kaya, ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra, 'nın Sincan ilçesindeki Cimşit mezarlığında toprağa verilecek.

Mesleki hayatına 1987 yılında TRT Çukurova Radyosu'nda başlayan Derya Kaya, TRT'nin çeşitli radyo ve televizyon kanallarında sunuculuk yaptı. Son olarak Ankara Radyosu'nda görev yapan Kaya, 2 çocuk babasıydı.

DERYA KAYA KİMDİR?

Meslek hayatına 1987 yılında TRT Çukurova Radyosu'nda başlayan Kaya, TRT'nin çeşitli radyo ve televizyon kanallarında sunuculuk yaptı. Son olarak Ankara Radyosu'nda görev yapan Kaya, 2 çocuk babasıydı

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Derya Kaya hayatını kaybetti!
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