Derya Kaya hayatını kaybetti!

Uzun yıllardır TRT'de program yapımcılığı ve sunuculuğu yapan ünlü spiker Derya Kaya vefat etti. Usta sanatçı kalp krizine yenik düştü... Derya Kaya, ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Cimşit mezarlığında toprağa verilecek.

Mesleki hayatına 1987 yılında TRT Çukurova Radyosu'nda başlayan Derya Kaya, TRT'nin çeşitli radyo ve televizyon kanallarında sunuculuk yaptı. Son olarak Ankara Radyosu'nda görev yapan Kaya, 2 çocuk babasıydı.

DERYA KAYA KİMDİR?

Meslek hayatına 1987 yılında TRT Çukurova Radyosu'nda başlayan Kaya, TRT'nin çeşitli radyo ve televizyon kanallarında sunuculuk yaptı. Son olarak Ankara Radyosu'nda görev yapan Kaya, 2 çocuk babasıydı