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'da 15 bölge için kararı!

İHA

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Giriş Tarihi: 6.11.2017 14:16 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 14:21
Elazığ'da 15 bölge için son dakika kararı!

! 'da 4 ilçedeki 15 yer, bugün itibariyle tekrar "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilerek girişler yasaklandı.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle 15 gün önce girişler yasaklanan 4 ilçeye bağlı 15 yer sürenin bitmesinin ardından bugün tekrar "Özel Güvenli Bölgesi' ilan edildi.

ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 07 Kasım-21 Kasım tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.

İŞTE O BÖLGELER

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin Alacakaya ilçesinde Gortil, Herbite Yaylaları bölgesi, Arıcak ilçesinde Görese 1, 2 bölgesi, Karakoçan ilçesinde Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar'ın batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyünün batısı, Başak Yaylası, Velikan'ın doğusu, Çatılı bölgesi, Palu ilçesinde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgelerinin olduğu bildirildi.

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Elazığ'da 15 bölge için son dakika kararı!
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