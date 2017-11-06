FETÖ'cü alçakların yeni numarası

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilerek firari olarak aranan ve en son görev yaptığı Uşak'ta 17 Ağustos 2016'da yakalanan ve tutuklanan kapatılan Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2011 yılında "reyting ölçüm ve yapım şirketlerine" yönelik soruşturmayı da yürüten eski Savcı Akif Özgün hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında 2 Mayıs'ta ifadesi alınan Akif Ögün'ün, etkin pişmanlıktan yararlanarak samimi itiraflarda bulunduğu belirtildi. Akif Özgün'ün ifadesinde, İstanbul'da ve kendisinin görev yaptığı diğer illerde de görev yapan FETÖ şüphelisi hakim ve savcıların birçoğunu tanıdığını, söz konusu şahısların örgüte üye olduğunu ve toplantılarına katıldığını söylediği kaydedildi. Akif Özgün'ün, birçoğunun sonradan kumpas olduğu anlaşılan soruşturmaları yürüten eski Başsavcıvekili Ercan Şafak hakkında da "örgüt üyesi" olduğuna dair beyanları da Şafak hakkında hazırlanan iddianamede yer aldı.

KENDİNİ MEHDİ İLAN ETTİ



Eski Savcı Özgün'ün bu beyanlarından 2 gün sonra yani 4 Mayıs'ta soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa bir dilekçe göndererek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla verdiği ifadesinin "gerçek dışı" olduğunu ve kendisinin "mehdi" olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı. Eski savcı Özgün hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Özgün'ün en sonra görev yaptığı Uşak adliyesindeki odasında yapılan aramalarda, biri 12, diğeri 3 olmak üzere 15 terabaytlık özel veri depolama cihazı bulunmuştu. Özgün'ün, network ağları ile cihazlardan veri toplamak için adliyedeki odasına özel internet hattı çektiği iddia edilmişti.

Şüpheli Akif Özgün sırasıyla Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda savcı, ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Başsavcıvekili" olarak görev yaptıktan sonra 17/25 Aralık 2013'teki FETÖ kumpas soruşturmalarının ardından ilk önce İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcı olarak atanmıştı. Burada da kısa bir süre çalıştıktan sonra 2015 yılında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen Özgün, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüte iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılmış ve hakkında yakalama kararı verilmişti.