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'nün sözde ' büyük bölge imamı' tutuklandı

AA

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Giriş Tarihi: 6.11.2017 12:42
FETÖ'nün sözde 'Niğde büyük bölge imamı' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde " büyük bölge imamı" olduğu, örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün () il yapılanmasında sözde "büyük bölge imamı" olduğu, askeri öğrencilerden sorumlu bulunduğu, yurt dışı gezileri organize ettiği, iki ByLock hesabı kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan E.E, Konya'daki "gaybubet evi"nde gözaltına alındı.

FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı ileri sürülen "Akif" kod adlı E.E, Niğde Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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FETÖ'nün sözde 'Niğde büyük bölge imamı' tutuklandı
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