Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a Avrupa'da kritik görev

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Kurulu, 189 ülkeden yaklaşık 2000 delegenin katılımıyla Antalya'da devam ediyor. Toplantının açılış konuşmalarının ardından, 4 yıllık süre için Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun Yeni Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa Bölge Başkanları seçildi.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 116 oyla Federasyonun Avrupa Başkanı seçildi. Dr. Kerem Kınık bu pozisyon için Alman mevkidaşı ile yarıştı. Alman Kızılhaç Başkanı ise 61 oy aldı.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Başkanlığına ise İtalyan Françesko Roca seçildi. Federasyonun Afrika Başkanı Senegal'den Abdoul Azize Diallo, Amerika Başkanı Venezuela'dan Miguel Angel Villarroel Sierraalta, Asya Pasifik Başkanı Çinli Chen Zhu oldu.

"MAZLUM HALKLARIN DESTEĞİYLE KAZANDIK"

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, 150 yıldır faaliyet gösteren dünyanın en büyük yardım organizasyonu olan Uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketine yeni bir vizyon ve enerji katacaklarını söyledi. En yüksek katılımlı Genel Kurulu Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Kınık, "Genel kurulla birlikte federasyonun ilk etap seçimlerini de yaptık. Mazlum halkların desteğiyle bu yarışı önde kapattık. Bu onur, Türkiye'nin Anadolu'nun onurudur. Bu onur dünyanın her bölgesinde çalışan gençlerimizin kadınlarımızın Kızılay gönüllülerinin onurudur. Bu onur bize her şartta desteğini esirgemeyen Onursal Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ındır" diye konuştu.

DR.KEREM KINIK KİMDİR?

Kerem Kınık, 1970 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Portsmouth University'de Strategic IT Business Administration eğitimi aldı. Halen Bezmialem Üniversitesinde Disaster Medicine Doktora PhD çalışmalarını sürdürmekte ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Kınık, Sağlık Bakanlığında Sorumlu Hekim ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Sağlık Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul İl Genel Meclisine seçildi ve 5 yıl meclis üyesi ve Sağlık Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Dünya Bankası tarafından fonlanan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'nin (İSMEP) stratejik yönetim süreçlerinde bulundu. Avrupa Bölgeler Asamblesinde (AER) İstanbul'u temsilen çalışmalar yürüten Kınık, tüm bu çalışmaların yanı sıra Tıp Bilişimi ve Uluslararası İşletme Teknolojileri firmalarında Genel Müdürlük yaptı.

Kerem Kınık, öğrencilik yıllarından itibaren pek çok kurumda insani yardım gönüllüsü olarak görev aldı. Kosova Savaşında, Marmara Depreminde gönüllü hekim olarak çalıştı. Yeryüzü Doktorları (Doctors Worldwide) Başkanlığı yaptığı dönemlerde Pakistan, Gazze, Orta Afrika, Somali, Kongo DC gibi çok sayıda çatışma ve afet bölgesinde acil insani yardım çalışmalarını yönetti.

İnsani Yardım, göç politikaları, kalkınma, insancıl hukuk ve insani diplomasi alanlarında çok sayıda makale kaleme aldı. 2004 yılında gönüllü olarak girdiği Kızılay'da 2015 yılında Başkan Vekili, 2016 yılında da Başkan seçildi. 2015 yılından bu yana IFRC yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır.

Kızılay Başkanlığı döneminde kurumsal bütçenin büyütülmesi, insani yardımların etkinlik, hız ve yaygınlığının artırılması, kurumsal gelişim projesinin başlatılması, kurumsal ERP projesinin hayata geçirilmesi, gönüllü ve gençlik katılımının artırılması, yenilikçi kaynak geliştirme çalışmaları, uluslararasılaşma, politika, savunuculuk ve insani diplomasi alanlarında departmanların güçlendirilmesi, çok boyutlu ve sektörlü kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi gibi alanlarda proje ve programların uygulanmasına liderlik yaptı. Dünyanın en geniş Sosyal Güvenlik Ağı ESSN'i Avrupa Komisyonu ECHO , UN WFP ile birlikte Türkiye'de 1.3 milyon mülteciye ulaşması sürecinde Liderlik yaptı.

Amatör olarak müzikle ilgilenen Kınık Türk Folk Enstrümanları çalmakta, İngilizce ve orta seviye Arapça bilmektedir. Diş Hekimi Hatice Kınık ile evli olan Kınık, üç çocuk babasıdır.