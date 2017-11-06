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Önce itiraf etti sonra deli numarası yaptı

AA

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Giriş Tarihi: 6.11.2017
Önce itiraf etti sonra deli numarası yaptı
Kapatılan Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda "reyting ölçüm ve yapım şirketlerine" yönelik soruşturmayı yürüten, 15 Temmuz'un ardından da iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski savcı Akif Özgün'ün önce itirafçı olarak ifade verdiği, daha sonra ise "mehdi" olduğunu iddia edip ifadesini geri çektiği ortaya çıktı.

'MEHDİYİM' DEDİ
'ta 17 Ağustos 2016'da yakalanan eski savcı Özgün, 2 Mayıs'taki ifadesinde, 'da ve çalıştığı diğer illerde görev yapan FETÖ şüphelisi hâkim ve savcıların çoğunu tanıdığını anlattı. Ancak sanık 2 gün sonra savcılığıva bir dilekçe göndererek ifadesinin "gerçek dışı" olduğunu belirtti, kendisinin "mehdi" olduğunu iddia edip ifadesini geri çekti.
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Önce itiraf etti sonra deli numarası yaptı
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