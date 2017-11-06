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Son dakika: toplantısı başladı!

AA

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Giriş Tarihi: 6.11.2017 20:33 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 20:34
Son dakika: AK Parti MYK toplantısı başladı!

Merkez Yürütme Kurulu (), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 20.20'de başladı.

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Son dakika: AK Parti MYK toplantısı başladı!
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