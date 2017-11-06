Son dakika: Alman esnaf PKK'dan isyan etti

Düsseldorf'un alışveriş merkezi Königsalle İşyerleri Birliği (İG-Kö) Başkanı Peter Wienen, "Königsalle'nin devamlı bu tür gösterilerden zarar görmesi, bizim için hayal kırıklığı yaratan bir durum" dedi. Gösteri yüzünden saatlerce trafiğin tıkandığını, insanların şehir merkezine gelemediğini belirten Wienen, gösteride tehdit edici bir hava yaşandığını ve bunun insanları korkuttuğunu kaydetti.

"ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Alman RP Online'in haberine göre Polisle göstericiler arasında çatışma çıkması üzerine bebek eşyaları satan Breite Caddesi'ndeki Baby Kochs mağazası kapılarını kilitlemek zorunda kaldı. Mağaza Müdürü Dominik de Lange, "İşyerindeki elemanlarım ve çocuklarıyla gelen müşterilerimiz korkulu anlar yaşadı" dedi. Bu nedenle dükkanı kısmen kapatmak zorunda kaldıklarını belirten mağaza müdürü, böyle bir gösteriye izin verilmesinin anlaşılır bir yanı olmadığını belirterek, "Bu olacak bir şey değil. cumartesi günü ciro zararımız çok büyük" diye konuştu.

Cumartesi günü yapılan gösteride terör örgütü PKK'ya ait semboller açılmış, polis gösteriye müdahale edince çatışma çıkmıştı. Yasak pankartlara müdahale eden polise bazı göstericiler bayrak sopalarıyla saldırarak yaralamıştı.

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