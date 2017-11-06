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Son dakika: ’ye baskın üstüne baskın

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 6.11.2017 08:24 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 08:28
Son dakika: DHKP-C’ye baskın üstüne baskın

Son dönemde büyük darbe vurulan terör örgütü ’nin 18 mensubu daha operasyonla yakalandı. Böylece örgütün Türkiye yöneticileri, mahalli alan sorumluları, avukatları, kuryeleri ve tahsilatçılarının da aralarında bulunduğu 76 şüpheliye işlem yapılmış oldu, 64’ü tutuklandı.

Terör örgütü 'ye yönelik 12 Eylül'de başlayan operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.
Bir süredir ortaya çıkan itirafçıların ifadeleri doğrultusunda örgüte yönelik operasyonları hızlandıran Cumhuriyet Başsavcılığı, bugüne kadar örgütün Türkiye yöneticileri, mahalli alan sorumluları, avukatları, kuryeleri ve tahsilatçılarının da aralarında bulunduğu 76 şüpheliye işlem yapmıştı.

Bu şüphelilerden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz suikastına adları karışan ve örgütün avukatlığını yapan Halkın Hukuk Bürosu mensuplarının da aralarında bulunduğu 64 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Bazı şüpheliler ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Örgüt içerisinde faaliyetleri tespit edilen 18 yeni isim daha belirleyen İstanbul Başsavcılığı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne operasyon talimatı verdi. Bu 18 kişi adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin ilerleyen günlerde İstanbul Adliyesi'ne çıkarılacakları öğrenildi.

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Son dakika: DHKP-C’ye baskın üstüne baskın
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