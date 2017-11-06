Son dakika: DHKP-C’ye baskın üstüne baskın

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 12 Eylül'de başlayan operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

Bir süredir ortaya çıkan itirafçıların ifadeleri doğrultusunda örgüte yönelik operasyonları hızlandıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugüne kadar örgütün Türkiye yöneticileri, mahalli alan sorumluları, avukatları, kuryeleri ve tahsilatçılarının da aralarında bulunduğu 76 şüpheliye işlem yapmıştı.

Bu şüphelilerden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz suikastına adları karışan ve örgütün avukatlığını yapan Halkın Hukuk Bürosu mensuplarının da aralarında bulunduğu 64 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Bazı şüpheliler ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Örgüt içerisinde faaliyetleri tespit edilen 18 yeni isim daha belirleyen İstanbul Başsavcılığı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne operasyon talimatı verdi. Bu 18 kişi adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin ilerleyen günlerde İstanbul Adliyesi'ne çıkarılacakları öğrenildi.