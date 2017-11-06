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: ’de anti tank roketatar mühimmatı ele geçirildi

İHA

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Giriş Tarihi: 6.11.2017 12:25 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 12:26
Son dakika: Hakkari’de anti tank roketatar mühimmatı ele geçirildi

haberi! ’de yapılan arazi arama tarama faaliyeti neticesinde 8 adet anti tank roketatar mühimmatı ve bu mühimmatlara ait 8 adet sevk fişeği ele geçirildi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince /KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "6 Kasım 2017 günü ilimiz merkez Oğul köyü Beyaz Toprak Deresi mevkiinde yapılan arazi arama tarama faaliyeti neticesinde; 8 adet anti tank roketatar mühimmatı ve bu mühimmatlara ait 8 adet sevk fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Son dakika: Hakkari’de anti tank roketatar mühimmatı ele geçirildi
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