Son dakika: Hakkari’de anti tank roketatar mühimmatı ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "6 Kasım 2017 günü ilimiz merkez Oğul köyü Beyaz Toprak Deresi mevkiinde yapılan arazi arama tarama faaliyeti neticesinde; 8 adet anti tank roketatar mühimmatı ve bu mühimmatlara ait 8 adet sevk fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.