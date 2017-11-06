Son dakika: Telekom davasında çarpıcı tanık itirafı!

15 Temmuz gecesi Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmesi ve Muhtar Mete Sertbaş ile 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin iddianamede tutuklu 41 şüpheli asker hakkında 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 559 yıla kadar hapis talep edilmişti. Geçen hafta bina önünde yapılan keşifte dinlenen ve bina yakınında kafe işletmecisi olan N.M.T. şunları anlattı: "Televizyondan haberleri izlerken bir kadın müşteri, 'Fetullah darbe yapıyor' dedi. Ben de 'Nereden biliyorsun' dedim. O da, 'Ağabeyim Amerikan Konsolosluğu'nda çalışıyor. O söyledi' dedi. Kamera kayıtlarımız dükkân içindeki bölümde birer hafta arayla silinir. Dolayısıyla bir kayıt yoktur." Polis söz konusu kadının kimliğini araştırıyor.

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