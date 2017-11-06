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: Telekom davasında çarpıcı tanık itirafı!

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 6.11.2017 07:49 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 07:50
Son dakika: Telekom davasında çarpıcı tanık itirafı!

haberi... Darbe girişimi sırasında binasının işgal edilmesi sırasında yaşanan olaylara ilişkin 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada mahkeme heyetinin dinlediği tanık, darbe girişiminin 'nca bilindiğini iddia etti.

15 Temmuz gecesi Acıbadem'deki binası işgal edilmesi ve Muhtar Mete Sertbaş ile 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin iddianamede tutuklu 41 şüpheli asker hakkında 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 559 yıla kadar hapis talep edilmişti. Geçen hafta bina önünde yapılan keşifte dinlenen ve bina yakınında kafe işletmecisi olan N.M.T. şunları anlattı: "Televizyondan haberleri izlerken bir kadın müşteri, 'Fetullah darbe yapıyor' dedi. Ben de 'Nereden biliyorsun' dedim. O da, 'Ağabeyim 'nda çalışıyor. O söyledi' dedi. Kamera kayıtlarımız dükkân içindeki bölümde birer hafta arayla silinir. Dolayısıyla bir kayıt yoktur." Polis söz konusu kadının kimliğini araştırıyor.

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Son dakika: Telekom davasında çarpıcı tanık itirafı!
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