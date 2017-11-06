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Son dakika: Eren Bülbül'ün katili tutuklandı

DHA

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Giriş Tarihi: 6.11.2017 15:46 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 15:48
Son dakika: Eren Bülbül'ün katili tutuklandı

'un Dereli ilçesindeki 'nda gittiği kahvede bulunanlar tarafından yakalanan 'Aram' kod adlı 'lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dereli'nin kırsal kesiminde 23 Ekimde yayla merkezine gelen ve girdiği kahvede bulunanlar tarafından yakalanan 'Aram' kod adlı terörist ın İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri dün akşam tamamlandı. İşlemlerinin ardından Dereli Adliyesi'ne sevk edilen Mustafa Tolucan, burada çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"3 AYDIR BÖLGEDE NEFES ALAMIYORUZ"

Jandarma tarafından ifadesi alınan ve bölgede yer tespiti yaptırılan terörist Tolucan, ifadesinde, "Biz 3 aydır bölgede nefes alamıyoruz. Baktığımız, hareket ettiğimiz her yerde zırhlılar ve asker var. Bölgede sıkışmış durumdayız, yiyecek bulmakta zorlanıyoruz demişti.

Ayrıca teröristin ifadesi doğrultusunda bir süre önce Yağlıderede bir çift teröristlere yardım ve yataklık suçundan tutuklanmıştı.

Eren Bülbül’ün katilli yakalandı

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Son dakika: Eren Bülbül'ün katili tutuklandı
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