Suudi Arabistan’da neler oluyor?

Ekonomik ve siyasi bir yenilenme hamlesine başladığını dünyaya duyuran Suudi Arabistan'da, aralarında kraliyet ailesinden prenslerin, eski bakanların ve önemli bürokratların da bulunduğu onlarca isim sürpriz bir operasyonla gözaltına alındı. El Arabiya'nın bildirdiğine göre, operasyon Kral Selman bin Abdülaziz tarafından kurulan ve başına Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın getirildiği yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından gerçekleştirildi. Önceki gece yapılan ve dünyada bir deprem etkisi yaratan operasyonda 11 prens, dört bakan, onlarca eski bakan ve iş adamı gözaltına alındı veya tutuklandı.

Lübnan Başbakanı Hariri'nin Riyad'da istifa etmesinin hemen ardından Suudi Arabistan'da yaşanan olayları ele alan Hilal Kaplan, bugünkü köşesinde şu satırlara yer verdi:

S. Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Pentagon'un bir sonraki yürüyeceği hedefin İran olduğu görünse de, bu eksenin aslında Katar ve Türkiye'yi de hedef alacağı açık. İngiltere- Çin arasındaki İpekyolu yakınlaşması, Rusya'nın jeo-politik hedeflerini gerçekleştirme, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak güçlenme, Katar'ın 'uydu devlet' olmadan büyüme amaçları örtüşüyor.

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