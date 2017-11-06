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’da neler oluyor?

Giriş Tarihi: 6.11.2017 08:27 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 08:42
Suudi Arabistan’da neler oluyor?

Ekonomik ve siyasi bir yenilenme hamlesine başladığını dünyaya duyuran 'da, aralarında kraliyet ailesinden prenslerin, eski bakanların ve önemli bürokratların da bulunduğu onlarca isim sürpriz bir operasyonla gözaltına alındı. Sabah gazetesi yazarlarından , ‘Suudi Arabistan’da’ neler oluyor başlıklı yazısında dünyanın tüm dikkatini üzerinde toplayan bu olayları ele aldı.

Ekonomik ve siyasi bir yenilenme hamlesine başladığını dünyaya duyuran 'da, aralarında kraliyet ailesinden prenslerin, eski bakanların ve önemli bürokratların da bulunduğu onlarca isim sürpriz bir operasyonla gözaltına alındı. El Arabiya'nın bildirdiğine göre, operasyon bin Abdülaziz tarafından kurulan ve başına Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın getirildiği yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından gerçekleştirildi. Önceki gece yapılan ve dünyada bir deprem etkisi yaratan operasyonda 11 prens, dört bakan, onlarca eski bakan ve iş adamı gözaltına alındı veya tutuklandı.

Suudi Arabistan'da son dakika Bağdat ve Beyrut kararı!

Lübnan Başbakanı Hariri'nin Riyad'da istifa etmesinin hemen ardından Suudi Arabistan'da yaşanan olayları ele alan , bugünkü köşesinde şu satırlara yer verdi:

S. Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Pentagon'un bir sonraki yürüyeceği hedefin İran olduğu görünse de, bu eksenin aslında Katar ve Türkiye'yi de hedef alacağı açık. İngiltere- Çin arasındaki İpekyolu yakınlaşması, Rusya'nın jeo-politik hedeflerini gerçekleştirme, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak güçlenme, Katar'ın 'uydu devlet' olmadan büyüme amaçları örtüşüyor.

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Suudi Arabistan’da neler oluyor?
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