Teksas Kamu Güvenliği Departmanı: “Saldırganın ailevi problemleri vardı”

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Sözcüsü Freeman Martin, 26 kişinin ölümüne neden olan saldırganın kayınvalidesinin saldırının gerçekleştiği kiliseye gittiğini belirterek, saldırganın ev içinde yaşanan problemler nedeniyle saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi. Saldırgan Devin Patrick Kelly'nin 26 yaşında bir beyaz olduğunu söyleyen Martin, zanlının Teksas eyaletindeki New Braunfels şehrinde yaşadığını belirtti. Martin, saldırganın ölüm nedeninin ve şeklinin otopsi sonucunda belli olacağını ifade ederek, olayı araştıran ekiplerin saldırganın kendini silahla öldürmüş olabileceğine ilişkin kanıtlar elde ettiğini kaydetti. 23 kişinin kilisenin içinde, 2 kişinin kilisenin önünde, diğer 1 kişinin hastanede hayatını kaybettiğini ifade eden Martin, toplam yaralı sayısının ise 20 olduğunu söyledi. Martin, yaralılardan 6'sının hayati riski atlattığını, ancak 4 kişinin durumunun ciddi, 10 kişinin de durumunun kritik olduğunu ifade ederek, ölü sayısının artabileceğini belirtti.



"KAYINVALİDESİNİ TEHDİT EDİYORDU"

Yaşanan katliamı anlamsız bir suç olarak nitelendiren Martin, saldırganın ailevi problemler yaşadığını, kayınvalidesinin saldırının gerçekleştiği kiliseye gittiğinin belirlendiğini söyledi. Martin, saldırganın kayınvalidesini tehdit ettiğini ve tehdit içerikli yazılar gönderdiğini ifade etti. Konuya ilişkin ayrıntı veremeyeceğini, incelemenin devam ettiğini söyleyen Martin, saldırının ırkçılık veya dini nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini, kişisel nedenlerle ilişkili olduğunu söyledi.

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