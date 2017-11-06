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" de benzer adımlar atabilir"

REUTERS

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Giriş Tarihi: 6.11.2017 18:18 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 18:36
Türkiye de benzer adımlar atabilir

Bir hükümet yetkilisi, ABD'nin başvurularını sınırlı ölçüde kabul etmesinin ardından 'nin de benzer adımlar atabileceğini söyledi.

ABD Büyükelçiliği'nin bugün gönderdiği ve Reuters tarafından görülen e-mailinde, "ABD'ye seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler" ifadesi kullanılmıştı.

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Reuters'a değerlendirmede bulunan bir hükümet yetkilisi, "ABD'nin kararı sonrasında benzer karar 'den de gelebilir. Muhtemelen Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği eliyle benzer adım atılabilir" diye konuştu.

ABD, geçtiğimiz ay başkonsolosluğundaki bir çalışanının tutuklanmasının ardından, ABD'nin Türkiye misyonlarındaki göçmen olmayan hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Türkiye de bu adıma aynı şekilde karşılık vermişti.

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"Türkiye de benzer adımlar atabilir"
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