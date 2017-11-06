"Türkiye de benzer adımlar atabilir"

ABD Büyükelçiliği'nin bugün gönderdiği ve Reuters tarafından görülen e-mailinde, "ABD'ye seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler" ifadesi kullanılmıştı.

Reuters'a değerlendirmede bulunan bir hükümet yetkilisi, "ABD'nin kararı sonrasında benzer karar Türkiye'den de gelebilir. Muhtemelen Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği eliyle benzer adım atılabilir" diye konuştu.

ABD, geçtiğimiz ay İstanbul başkonsolosluğundaki bir çalışanının tutuklanmasının ardından, ABD'nin Türkiye misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Türkiye de bu adıma aynı şekilde karşılık vermişti.