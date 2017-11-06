Türkiye'den Lübnan'a destek açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasıyla ilgili, "Türkiye siyasi birliği, istikrarı, refahı ve güvenliğinin devamı için Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olmayı sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Lübnan'da Başbakan Saad Hariri'nin istifasıyla başlayan gelişmelerin yakından ve dikkatle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Gelişmelerin yeni bir siyasi krize yol açmamasını, ilgili tüm tarafların bu yönde tutum sergilemelerini ve itidali elden bırakmamalarını temenni ediyoruz. Türkiye siyasi birliği, istikrarı, refahı ve güvenliğinin devamı için Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olmayı sürdürecektir."