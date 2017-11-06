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'den 'a destek açıklaması

AA

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Giriş Tarihi: 6.11.2017 20:43
Türkiye'den Lübnan'a destek açıklaması

: siyasi birliği, istikrarı, refahı ve güvenliğinin devamı için ’ın ve Lübnan halkının yanında olmayı sürdürecektir

ndan, Başbakanı Saad Hariri'nin istifasıyla ilgili, " siyasi birliği, istikrarı, refahı ve güvenliğinin devamı için Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olmayı sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Lübnan'da 'nin istifasıyla başlayan gelişmelerin yakından ve dikkatle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Gelişmelerin yeni bir siyasi krize yol açmamasını, ilgili tüm tarafların bu yönde tutum sergilemelerini ve itidali elden bırakmamalarını temenni ediyoruz. Türkiye siyasi birliği, istikrarı, refahı ve güvenliğinin devamı için Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olmayı sürdürecektir."

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Türkiye'den Lübnan'a destek açıklaması
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