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krizinde çözüme doğru

Giriş Tarihi: 6.11.2017 17:39 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 17:40
Vize krizinde çözüme doğru

’deki misyonu, sınırlı ölçüde başvurularını kabul etmeye başladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'deki misyonu, sınırlı ölçüde başvurularını kabul etmeye başlamıştır. ABD'ye seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler. Ancak, sınırlı sayıda randevu verilebileceğinden normalden daha uzun bir bekleme süresi olabilir. Bazı durumlarda acil randevu alınabilir. Eğer acil bir seyahatiniz söz konusu ise ve istediğiniz tarihe randevu alamıyorsanız, lütfen boş olan en yakın tarihi seçiniz ve ardından acil başvuru için gereken adımları izleyiniz. Acil başvuru talebinde bulunurken lütfen seyahatinizin neden acil olduğunu açıklayınız ve önceki randevunuzun iptal edildiğini belirtiniz.

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Vize krizinde çözüme doğru
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