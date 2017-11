Ziyarette 5 dosya masada olacak

BUGÜN NELER OLDU

Başbakan Binali Yıldırım yarın 5 kritik gündemi görüşmek üzere ABD 'ye gidiyor. 7-10 Kasım arasında yapılacak ziyarette Yıldırım'ın Washington ve New York ayağındaki temaslarında iki ülke ilişkilerini tıkanma noktasına getiren sancılı konuları çözüm arayışı ön plana çıkıyor. Yıldırım'ın Washington'da FETÖ , vize krizi, iki ülkedeki tutuklamalar ve son dönemde ABD'den silah alımında yaşanan sorunların üzerinde durması bekleniyor. Yıldırım ziyaretinin New York ayağında ise gerek Küresel finansal kriz ortamında gerekse 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı şoka rağmen Türkiye ekonomisinin büyük bir direnç gösterdiğini ve büyümeye devam ettiğini belirterek, ABD'li yatırımcıların Türkiye'ye bakışını değiştirmeye çalışacak. Son dönemde özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği not ile Türkiye ekonomisinin gerçek performansı arasında bir bağlantısı bulunmadığını anlatacak.Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesinde 5 kritik dosyayı masaya koyması bekleniyor. Bunlardan ilki, 8 Ekim 2017'de Washington ve Ankara arasında başlayan 'vize krizi'nin bir an önce çözüme kavuşturulması için yoğun bir müzakere yapılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 'vize krizi'ni ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass'ın çıkardığını söyleyerek, "Amerika'nın Türkiye gibi bir stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez" demişti. Yıldırım, iki ülkenin stratejik ortaklığını vurgulayarak, muhataplarıyla konunun çözümü için görüşmelerde bulunacak.Türkiye her fırsatta terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ABD'nin silah yardımında bulunmasını eleştiriyordu. Başbakan Yıldırım da bu görüşmelerinde ağır silahlar başta olmak üzere ABD'nin YPG'ye sağladığı desteğin yanlışlığını bir kez daha hatırlatarak, bu yanlıştan dönülmesi uyarısında bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin şimdiye kadar YPG'ye 3 bin 300 TIR'ı aşkın silah yardımında bulunduğunu belirterek, "Ben Türkiye olarak düşünüyorum Kuzey Suriye'ye gelen bu ağır silahlar, yarın bana karşı kullanılmayacağını kim garanti edebilir" demişti. Yıldırım, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen'in iadesini tekrar gündeme getirecek. Şimdiye kadar Türkiye'nin diplomatik yollarla yaptığı iade başvurularına kayıtsız kalan ABD'ye Gülen hakkında yedi dosya gönderilmişti.BaşbakanYıldırım'a ABD ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albarak da eşlik edecek. Yıldırım, Pence ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra, kanaat önderleri, Türk ve akraba toplulukları temsilcileri, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileri, medya mensupları, yatırımcı ve işadamlarıyla bir araya gelecek. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Görüşmelerin, ABD ile bazı konulardaki görüş farklılıklarımızın giderilmesine ve işbirliğimizin ilerletilmesi yönündeki ortak çabaların sürdürülmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir" denildi.