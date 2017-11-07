Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Ekipler, çok sayıda kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınarak polis araçlarına bindirilen hükümlüler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri tamamlanmak üzere polis merkezlerine götürüldü.

Polis merkezindeki işlemi tamamlananların daha sonra cezaevine gönderileceği bildirildi.