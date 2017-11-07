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'da aranan kişilere yönelik

Giriş Tarihi: 7.11.2017 08:13 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 08:14
Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon

'da, polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı da, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Ekipler, çok sayıda kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınarak polis araçlarına bindirilen hükümlüler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri tamamlanmak üzere polis merkezlerine götürüldü.

Polis merkezindeki işlemi tamamlananların daha sonra cezaevine gönderileceği bildirildi.

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Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon
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