AKM İstanbul’un sembolü olacak





2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE BİTECEK: "Bakanlığımızdan, belediyemize ve mimarlarımıza kadar bu projenin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. İnşallah az önce de değerli mimarımızın da ifade ettiği gibi 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanıp hizmete girdiğinde Atatürk Kültür Merkezi, İstanbulumuz için gerçekten yüz akı, sembol bir mekân haline gelecektir. Açılışının üzerinden bir yıl geçtikten sonra yangın felaketi sebebiyle kapılarını kapatmak zorunda kalmıştır. 1977'nin ardından depreme dayanıksız olduğunun ortaya çıkmasına kadar verdiği hizmetler önemlidir. İncelemeler, bu binanın artık kullanılamayacağını göstermiştir.

10 yıl önce başlaması gereken bir işe bugün başlanıyor. AKM'yi çoktan milletin hizmetine sunmuş olmalıydık. Ülkemizin kaybettiği yılların hesabını kim verecek? İstanbul'da inşa etiğimiz yeni havalimanı ve diğer büyük projeleri engellemek için uğraşan güç ile Suriye ve Irak'taki operasyonlarımızı sabote etmeye çalışan el aynıdır.

Biz proje tanıtım töreninde birarada bulunduğumuz AKM'nin yeniden inşası konusunda da sabırlı bir duruş sergiledik. Hedeflerimizden de taviz vermeden işte bugüne geldik. Daha işlevsel bir şekilde inşa edilecek yeni Atatürk Kültür Merkezi'nden en çok sabote etmek için uğraşanların yararlanacağını da biliyorum. Onların yanlış yolda gidiyor olmaları bizi doğru işler yapmakta alıkoyamadı. Zaten mermerlerine varıncaya kadar her şeyleri sundular. Beraberce bakanımla birlikte şu uygundur, şu değildir hazırlıklarını yaptık. Adım adım takip edeceğiz. İşimize sahip çıkmazsak bunun sonucunu yakalamak da mümkün değildir.Yeni bazı adımlar Ankaramız'da da atacağız. Bunlar aynı zamanda örnek hale gelecektir. Proje üretemeyenlerin milleti hedef alan tavırları ise içinde bulundukları çaresizliğin ifadesi. Çalışsalar, terleseler, dirsek çürütseler bütün sorunlar çözülecek. Türkiye taklit seviyesinin bile gerisinde bir kültür üretimine mahkûm edilmiştir. Bugün biz de muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini isabetli buluyor ve ona sahip çıkıyoruz."