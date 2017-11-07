Belediye başkanı seçilme yaşı 18 olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, AK Parti
grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin uyum yasalarının köklü bir yönetim reformu haline dönüştürülmesi gerektiğini söylemesinin ardından AK Parti düğmeye bastı. 2018 uyum yasalarının çıkarılacağı yıl olacak.
BARKODLU ZARF:
AK Parti, 16 Nisan
referandumda milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e düşürmüştü. Şimdi belediye başkanı seçilme yaşını 18'e düşürecek. 16 Nisan'da mühürlü zarf tartışması yaşanmıştı. Bunu sona erdirmek için barkodlu zarf uygulamasına geçilecek.
HANTALLIĞA TASFİYE:
Devlette hantallığı ve zaman kaybına neden olan bütün yapılar tasfiye edilecek. Vatandaşın işini daha rahat göreceği, hızlı kararların alınacağı yeni birimler kurulacak. Kamu kurumlarında yukardan aşağıya müdürlüklerden başlayarak, daire başkanlıkları ve müsteşarlığa kadar giden üç kademeli işler tek kademeye indirilecek. Böylece hem makam sayısı azalacak, hem de işlem süreleri kısalacak. Çoğu kamu kurumuna özel sektör modeli getirilecek.
HESAP VERİLEBİLİRLİK:
Kamuda stratejik yönetiminin uygulama etkinliğinin artırılması, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hesap verilebilirlik hayata geçirilecek. Yeni dönemde hangi kurumun ne ile görevli olduğu yani kurumların sorumluluklarının ne olacağı net bir biçimde belli olacak. Kamu idarelerinin koordinasyonunu sağlayacak mekanizmalar daha etkinleştirilecek. Kamu hizmetlerinin program yaklaşımıyla ele alındığı bütçe yapısına geçilecek.
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Meclis çalışmalarını düzenleyen bazı komisyonların kaldırılıp yeni komisyonların ihdas edildiği yeni bir iç tüzük yapılacak. Bunun için Meclis Başkanlığı seçimlerinin ardından komisyon kurulacak. TBMM
Genel Kurul'da oturma düzeni değişecek. Yeni sistemde başbakan olmayacak ve bakanlar Meclis dışından atanacak. Bu nedende Başbakan ve Bakanlara ayrılan özel sıralara milletvekilleri oturacak.