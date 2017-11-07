Maarif Vakfı bir yılda 5 kıtaya yayıldı

Türkiye
'nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresi Maarif Vakfı, 1 yıl gibi kısa sürede 5 kıtada, 19 ülkede 90 okul açtı. 68 ülkeyle resmi temas kuruldu, 23 ülkeyle okul açılmak üzere protokol anlaşması yapıldı. Öğrenci sayısı ise 10 bini aştı. ABD
, Balkanlar, Afrika
, Avustralya ve Türki Devletler'de Uluslararası Maarif Okulları Türkiye'nin bayrağını dalgalandırıyor.
OKUL ÖNCESİNDEN YÜKSEK EĞİTİME
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün, 1 yıllık kısa süre içinde vakfın dünyanın 5 kıtasına yayıldığını söyledi. Kâr amacı gütmeyen bir eğitim vakfı olduklarına dikkat çeken Akgün, "Türkiye'nin kültür ve medeniyet birikimini dünya kültürleri ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Nihai hedefimiz tüm dünya için iyi insan yetiştirmek. Gizli bir ajandamız yok. Şeffafız, işbirliği ve dayanışma içinde çalışıyoruz" dedi.
Akgün, 193 ülkede Türkiye'nin eğitim ve irfan anlayışını taşımayı amaçladıklarını vurgulayarak, uluslararası eğitim standartlarında eğitim verdiklerini söyledi. Okul öncesinden yükseköğretime kadar her seviyede, kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesislerle hizmet verdiklerini belirten Prof. Akgün, ayrıca ihtiyaca göre sanat ve spor tesisleri, laboratuvarlar ve kütüphaneler de kurduklarını kaydetti.
Maarif Vakfı, ABD, Afganistan, Arnavutluk, Cibuti, Gambiya, Gine, Gürcistan, Kazakistan, Kongo, Kosova, Mali, Moritanya, Nijer, Sierra- Leone, Soa Tome ve Principe, Somali, Sudan ve Tunus'ta okul açarak eğitim öğretim vermeye başladı.
ABD'DE 4 OKUL, 72 ÖĞRENCİ
ABD'de 4 okul ve 72 öğrenci ile 22 öğretmen ile hizmet veren Maarif Vakfı, Balkanlarda, 2 ülke 7 okul, Afrika'da 11 ülke 65 okul ve 5 yurtta 7 bin 730 öğrenci, Asya- Pasifik bölgesinde 3 ülke 9 okulda 884 öğrenci ile 1 yurtta eğitim öğretim veriliyor.