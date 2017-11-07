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Teröristbaşı Gülen Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü yetersiz buldu

Giriş Tarihi: 7.11.2017 07:20 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 07:21
Teröristbaşı Gülen Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü yetersiz buldu

elebaşı Gülen, darbeci Sisi’nin yayın organı Al-Ahram Al-Arabi Dergisi’ne konuştu. Gülen, sözde adalet yürüyüş için “müspetti, yetersiz kaldı, arkası gelmedi” dedi.

'nün 15 Temmuz hain girişiminin elebaşı , Pensilvanya'daki ihanet çiftliğinin kapılarını, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'ye yakınlığı ile bilinen yayın organlarına açtı. Teröristbaşı Gülen, Kahire merkezli Al-Ahram Al-Arabi dergisi ile Arapça yayın yapan Vatan, Al-Ahbar ve Yorum 7 gazetelerine verdiği röportajda, vatana ihanet söylemini sürdürdü, kendisine yataklık eden ABD'ye ise övgüler yağdırdı.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN: YETERSİZ KALDI

CHP lideri 'nun sözde ne ilişkin açıklamalar da yapan FETÖ lideri Gülen, kendi yandaşlarının da desteklediği yürüyüş için "müspet olmakla beraber yetersiz kaldı ve arkası gelmedi" ifadelerini kullandı. (Akşam)

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Teröristbaşı Gülen Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü yetersiz buldu
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