Instagram canlı yayın özelliği Türkiye'de

Instagram, kısa süre önce duyurduğu canlı yayın özelliğini, Türkiye'de de kullanıma sundu. Instagram canlı yayın özelliği artık Türkiye'de

Instagram, Periscope veya Facebook Live gibi, canlı video yayını özelliğine kavuştu, kısa süre önce kavuşmuştu. Nihayet bu özellik, artık Türkiye'de kullanıma sunuldu.

Şu an Instagram kullanıcıları, Instagram hesaplarından kullanıcılarına canlı yayın yapabilecekler.

Instagram canlı yayın özelliği

Yeni özellik, aynı Stories'te video yayınlar gibi, kullanıcının video kayıt yapmasına imkan tanıyor ancak yayın canlı yapılıyor. Videonun üzerinde küçük bir "Live/Canlı" ifadesi yer alıyor.

Facebook Live'dan sonra şimdi de Intagram Live videoları

Canlı yayınlar aynı zamanda keşfet sekmesinde, kullanıcıyı takip etmeyen diğer kullanıcılara da görünüyor.

Intagram ayrıca, Direct Mesaj üzerinden silinebilen fotoğrafları da hayata geçirdi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, onları takip eden diğer kullanıcılara dilediği zaman silinebilen fotoğraflar gönderebilecek.

Eğer fotoğrafı alan kişi ekran görüntüsü almaya kalkarsa, fotoğraf sahibine bilgi gidecek. Ayrıca kullanıcıya video gönderildiyse ve video tekrar izlenirse yine video sahibine bilgi ulaşacak.