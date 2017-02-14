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ve 8 için anlaştı

  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 21:29 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 21:56
Apple ve Samsung iPhone 8 için anlaştı
Apple ve Samsung iPhone 8 için anlaştı

Apple, önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planladığı iPhone 8 için Samsung'la anlaştı.

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