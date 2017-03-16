Skandal manşetlerin arkasında FETÖ mü var?

“Türkiye'deki seçimler Avrupa'yı çok ilgilendiriyor, bu seçimlerde acaba Erdoğan'dan kurtulur muyuz?” A Haber Arka Plan programına konuk olan Hikmet Genç Avrupa basınında Türkiye hakkında çıkan haberleri değerlendirdi.

- Almanya'ya bir tanesini atın hepsi birden çöker

''Türkiye'deki seçimler Avrupa'yı çok ilgilendiriyor, Almanya ve İngiltere'yi çok ilgilendiriyor. İngiltere merakla bakıyor. Son dönemi değerlendirirsek bize neden böyle faşizan bir tutum sergiliyorlar? Tüm Avrupa'nın tartıştığı şey sistem değişikliğinin Türkiye'ye ne getirip götüreceği, Avrupa'ya ne getirip götüreceği değil! Bir Erdoğan fotoğrafı var bir figür var, biz Erdoğan'dan kurtulur muyuz yoksa 15 yıl daha biz bu adamla beraber miyiz, korkuları bu. Şimdi siz gezi olaylarını alın, 17-25 Aralık'ı alın,15 Temmuz'u alın kucağınızda tutun. İngiltere'ye bir tanesini atın, Fransa'ya bir tanesini atın, Almanya'ya bir tanesini atın hepsi birden çöker.

- Avrupa Birliği Erdoğan bu ülkede ne kadar zaman kalır ya da kalmaz diye tartışıyor

Üç' ünü birden yaşamış hala ayakta duran ve hala Astana'ya giderim, Fırat Kalkanı var politikalarımı gözden geçiririm üyeliğimi kabul et yada etme ben vatandaşıma sorarım diyen bir Türkiye var karşılarında. Diyorlar ki biz bunlarla mücadele ettik ama hala buraya kadar geldiler. 15 Temmuz'u atlatmışlar ki hakikatten hala anlamış değiller Biden'in dediği gibi 'İnternet oyunu falan zannettim' dedi buraya geldiği zaman o da çok absürt bir şeydi Batı'nın bakışı. Sistem değişikliği tartışılmıyor Avrupa Birliği Erdoğan bu ülkede ne kadar zaman kalır ya da kalmaz diye tartışıyor. Avrupa'nın derdi bu diyorlar ki biz yıllarca kurtlar sofrasındayken bu adam arka plandaydı, şimdi biz sofradayken ortaya çıktı."