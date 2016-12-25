Tekstil sektörü 50 bin personel arıyor

TİGSAD Başkan Yardımcısı Özdinç, iç giyim sektöründe 50 bin personel açığı olduğunu belirterek, “Bir usta 3 bin lira kazanırken, tasarımcı 10 bin TL alıyor” dedi

Yaklaşık 10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan ve geçen yıl 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren iç giyim sektörü, kalifiye personel sıkıntısı yaşıyor. Her yıl düzenli olarak büyüyen ve 300 bin kişiyi istihdam eden sektör, 50 bin personel arıyor. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkan Yardımcısı Bahri Özdinç, sektörde 50 binin üzerinde kalifiye personel açığı olduğunu belirterek, "Bugün sıfırdan başlayan bir kişiye asgari ücret veriliyor. Vasat bir usta 3 bin TL kazanırken bir tasarımcı 10 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor" dedi. Nitelikli personel sorununun her yıl katlanarak büyüdüğünü vurgulayan Özdinç, "En büyük eksikliği makineci, depocu, kesimci gibi mesleklerde hissediyoruz. Yeni nesil gençler konfeksiyon sektöründe çalışmaya pek sıcak bakmıyor. Bu nedenle hem sektörü sevdirmek hem de onların meslek sahibi olmalarını sağlamak için üniversite ve meslek liselerinde konfeksiyon bölümlerinin artırılması için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.



İSTİHDAMA DA TEŞVİK GEREKLİ

Doğu ve Güneydoğu'da genç işsizliğin yoğun olduğunu hatırlatan Özdinç, bölgeye yönelik teşviklerde birtakım değişiklikler yapılırsa üretimlerini buraya kaydırabileceklerini ifade etti. Özdinç, "Güneydoğu'da yatırıma yönelik çok ciddi teşvikler var. Fakat bizler istihdama teşvik verilsin istiyoruz. Çünkü iç giyim sektörünün üretim yatırımı çok pahalı değil" şeklinde konuştu. Bütünleyici bir teşvik paketine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Özdinç, şunları anlattı: "Dantel, kumaş, lastik gibi yan sektörler olmadan üreticilerimiz doğuya gidemiyor. Bütünleyici bir teşvik paketi hayata geçerse bölgedeki istihdam sorununa da sektörümüz ciddi katkı sağlayabilir."



DÜNYADA İLK ÜÇTE

Türk iç giyim sektörünün ihracatta dünyada ilk üçte yer aldığını aktaran Özdinç, "Dünyaca ünlü markaların birçoğu üretimini Türkiye'de gerçekleştiriyor. Ayrıca kendi markalarımızla da üretim yapıyoruz. Fason üretimimizi Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Türk markalarına ise daha çok Ortadoğu, Kuzey ve Orta Afrika, İran, Pakistan, Azerbaycan, Türk cumhuriyetleri, Rusya ve Ukrayna'ya ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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