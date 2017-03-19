Aile şirketleri %10’un üzerinde büyüyecek

PwC’nin aile şirketleri araştırmasına göre Türk aile şirketlerinin yüzde 85’i yüzde 10 ve üzerinde büyüyeceklerine inanıyor. Şirketlerin yüzde 89’u yavaş da olsa satışlarını artıracaklarını düşünüyor

Küresel Aile Şirketleri Araştırması'nı bu yıl 8'inci kez yapan PwC, Türk aile şirketlerine dair ilginç verileri de ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye'deki aile şirketlerinin yüzde 85'i, yüzde 10 ve üzerinde büyüyeceklerine inanıyor. Aile şirketlerinin yüzde 71'inin satışları geçen yıl artarken yüzde 89'u önümüzdeki dönemde yavaş da olsa büyüme öngörüyor. Uluslararası satışlar şu anda Türkiye'deki aile şirketlerinin cirolarının yüzde 36'sını oluşturuyor. Araştırmaya göre bu oranın 5 yılda yüzde 44'e çıkması bekleniyor. Önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye'deki aile şirketlerinin gündemindeki en önemli konunun piyasa koşulları ve döviz kurları olacağını gösteren araştırmada, şirketlerin uzun vadede geleceğini garanti altına alma/sürdürülebilir olma ana hedefi olarak öne çıkıyor. Türk aile şirketlerinin yüzde 54'ü henüz halefiyet planlarını yapmış değil. Araştırmada şirket sahiplerinin yarısından fazlası mülkiyeti bir sonraki nesle aktarmayı planlıyor.



PROFESYONELL EŞME GÜNDEMDE

Araştırmayı değerlendiren PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, "Bir önceki araştırmamızda aile şirketlerinin karşılaştığı zorluklar arasında çalışanların sahip olduğu beceriler, ölçek ve halefiyet gibi günlük faaliyetlere ilişkin konular ön plana çıkmıştı. Bu konular geçerliliğini korurken profesyonelleşme ihtiyacı artık aile şirketlerinin gündeminde daha fazla yer tutuyor" dedi.



STRATEJİK ADIM ATIYORLAR

Aile şirketlerinin hem aile hem de şirket içinde süreçleri daha net hale getirmek için ciddi adımlar attığını aktaran Yalçın, "Aile şirketleri artık 'kısa vadeli yaklaşımdan, orta vadeli ve stratejik bir yaklaşıma geçiş' yapmayı arzu ediyor. Çalışmalarını da bu yönde geliştiriyor" diye konuştu.