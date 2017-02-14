Aşk insanı mutlu mu eder, yoksa depresif mi yapar?

İnsanlara 'en çok sahip olmak istediğiniz şey nedir?' diye sorulduğunda para, mutluluk, sağlık gibi kavramlardan hemen sonra gelen cevap aşk olur. Aşk, yüzyıllardır insanlığı meşgul eden bir konu olmuş, insanlar tarih boyunca aşk iksirlerine, büyülere başvurarak aşkın esrarını çözmeye ve denetlemeye çalışmışlardır. Aşk, bütün toplumlarda, her kültürde ve tüm zamanlarda var olmuştur ve hemen her insanın yaşamının bir döneminde en az bir kez yaşadığı ya da yaşamayı umut ettiği bir duygusal durumdur.