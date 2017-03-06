Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da Üsküdar Belediyesi’nin tarihi Adile Sultan Sarayı’nda düzenlediği İz Bırakan Kadınlar Zirvesi’ne katıldı.

Yurtdışından gelen kadın politikacı ve aktivistlerin yanısıra 15 Temmuz gazilerinin de konuşması olarak katıldığı toplantıda Emine Erdoğan bir konuşma yaptı. Yaşadığı zamana mührünü vuran bu güçlü kadınların katılımıyla gerçekleştirilen bu zirvenin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hem kadın sorunlarını konuşmaya, hem de lider kadınların cesaret ve örnekliğini toplumun dikkatine sunmaya vesile olacağını söyledi. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana, ülkemizde verilen istiklal mücadelesinde kadınların çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, kadınların sivil toplum alanındaki gücüne dikkat çekti. 'Sivil toplumu güçlü bir ülkenin, demokrasisi de güçlüdür' dedi.

Türkiye'de kadınların vesayetlerle mücadelede önemli bir yerinin olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, Türkiye'nin içinden geçtiği tarihi dönemeçlere atıf yaptı. '15 Temmuz, meşru iktidarların gayrimeşru darbelerle kesintiye uğradığı, darbeler tarihi açısından bir milattı. İlk kez, vesayetlere karşı milli irade kazandı. Aslında 15 Temmuz küresel ölçekte de, benzeri az görülmüş bir sivil direniş örneğidir. Bir demokrasi zaferidir' diyerek 15 Temmuz'da, milletimizin verdiği ödev gereği, bu demokrasi mücadelesinin, 16 Nisan'da daha sağlam bir noktaya taşınacağını söyledi.

Ulusal ve uluslararası düzlemde kadınların çok büyük sınamalarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, bu sorunlarla mücadelede kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı ile yürüttükleri 'kadına şiddet insanlığa ihanettir' kampanyasını hatırlatarak şiddetle mücadelenin altını çizdi.

Sözlerini Amerika'daki özgürlük mücadelesinin sembol ismi, Malcolm X'in 'gelecek, bugünden ona hazırlananlara aittir' sözleri ile bitiren Emine Erdoğan, Türkiye'nin gelecek ufkunu anlattı. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi'ne, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan, İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sanatçılar, işkadınları ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Zirve, Yemenli aktivist Tevekkul Karman, Brüksel milletvekili Mahinur Özdemir, Suriyeli mülteci Fatma El-Abed, Hollanda'dan Avukat Famile Arslan, Otizmlilerle yaptığı çalışmalarla tanınan Birsen Başar, Pakistan İslami Şurası üyesi Samia Raheel Qazi,15 Temmuz gazileri Safiye Bayat ve Ayla Kasarcı'nın konuşmalarıyla devam etti.