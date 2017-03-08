Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın organize ettiği ‘Bu toprağın kadınları Milli Tarım Ruhu ile Buluşuyor’ etkinliğine katıldı. Anadolu’nun dört bir yanından gelen 3500 çiftçi kadının katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Emine Erdoğan, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. ‘Böyle günlerin, karşı karşıya kaldığımız sorunların konuşulmasına, yeni hedefler konarak, yol haritalarının çizilmesine vesile olduğuna inanıyorum. Umarım ki, bugün, mağdur ve mazlum coğrafyalar başta olmak üzere, dünyanın tüm kadınlarına huzur, başarı ve mutluluk getirir.’ dedi.

Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın nice doğal güzelliği kapsadığını söyleyen Emine Erdoğan, 'Bu coğrafyanın kıymetini bilmek, hakkını vermek hepimiz için sorumluluktur. Bunu da ancak milli politikalarla gerçekleştirebiliriz.' dedi. Toprağını ve suyunu iyi kullanan ülkelerin geleceğin de sahibi olduğuna işaret ederek, 'Milli tarım projesi, geleceğin projesidir.' dedi. İthalata dayalı tarım ve hayvancılık anlayışının ortadan kaldırılması, arazi bölünmelerinin önlenmesi, havza bazlı üretim, çiftçiye gübre ve mazot desteği yanında eğitimin önemine değindi. Toprağa sadece tohum değil, birikim ve bilinç de ekildiğini söyleyen Erdoğan, kadınların rolüne işaret etti ve 'Eğitimli kadın, toplumun ışığıdır. Bir kadının eğitimi, ailenin, yani toplumun eğitimi demektir. Anaların sevgi dolu yüreği, toprağın verimini artıracak, bereketlendirecektir.' dedi.

Anadolu toprağının aynı zamanda şifa kaynağı olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, 'Dünya, tıbbi bitkilerin değerini anlamış, bu alana büyük yatırımlar yapmaktadır. Üstelik Türkiye'deki bitki zenginliğini de farkederek, şifa kaynaklarımızı ithal etme çabası içindedir. Bize düşen, bu topraklarda yetişen endemik bitki zenginliğine sahip çıkmak, onu nasıl kullanacağımızı öğrenmektir.' dedi.

Geleneğimizden gelen bu kadim şifa reçetelerini modern tıbbın da kabul ettiğini söyleyen Emine Erdoğan, bu işi merdiven altından çıkarıp, bilimsel bir zemine kavuşturmanın gereğine vurgu yaptı. Kadın çiftçilerin, bitkilerin doğru usullerle toplanması, kurutulması ve saklanması konusunda hassasiyet göstermesinin önemine değindi.

Emine Erdoğan, sözlerini kadınların feraset ve basiretine güvendiğini belirterek bitirdi ve 15 Temmuz'da kadınların demir tankların karşısına çelik gibi güçlü iradeleri ve cesaret dolu yürekleriyle çıktıklarını söyledi.

Programda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bir konuşma yaparak Milli Tarım projesini anlattı. Halk oyunlarının da icra edildiği programa milletvekilleri, bakan eşleri, Ankara il protokolü ve Anadolu'nun dört bir yanından gelen kadınlar katıldı. Dokuz yatırımcı çiftçi kadına plaketleri takdim edildi.