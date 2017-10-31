Güvercinlere 4 kapı ve kameralı güvenlik

Diyarbakır'da güvercin tutkunu Mustafa Yaşar, 200 bin TL değerindeki güvercinlerini korumak için kümesinin bulunduğu daireye 4 demir kapı yapıp, güvenlik kamerası kurdu. Diyarbakır'da 53 yaşındaki Mustafa Yaşar'ın güvercin tutkusu görenleri hayrete düşürüyor. Merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden Yaşar'ın yüzlerce güvercini bulunuyor. Ancak bunların arasında Kürenk adı verilen güvercinler Yaşar için ayrı bir yer tutuyor. 40 adet Kürenk için dairesinde özel bir kümes yaptıran Yaşar, bunları korumak için 4 demir kapı yaptırdı.