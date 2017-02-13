İstanbul’da caz vakti

Cemal Reşit Rey Salonu (CRR), İstanbul'da gelenekselleşen "CRR Caz Şubatı" programının dördüncüsünde, caz müziğinin usta sanatçılarını ağırlaşacak. Etkinlik kapsamında 7 konser düzenlenecek. Kuzey cazının iki dev ismi Terje Rypdal ve Ketil Bjornstad bugün, İtalyan sanatçı Roberta Gambarini yarın sahnede olacak. CRR Caz Orkestrası, şef Nail Yavuzoğlu yönetimde cuma günü konser verecek. İtalyan Enrico Rava dörtlüsü ile Trio Elf cumartesi sahneye çıkacak. 35 yılı aşkın müzik kariyerine 24 albüm sığdıran ve 70'lerden beri çağdaş müziğe yön veren saksafonculardan David Sanborn ise 19 Şubat pazar hayranlarıyla buluşacak. Türk müzisyenlerden oluşan Hijazz, 20 Şubat'ta müzikseverlerin karşısında olacak. CRR Caz Şubatı, Zerrin Özer ile Jazz Band'i aynı sahnede buluşturacak "Dünden Bugüne" konser programı ile son bulacak.