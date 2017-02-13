Japon çizgi roman efsanesine veda

1970’ten beri çizgi roman çizen, kariyeri boyunca pek çok ödül alan Japon sanatçı Jiro Taniguchi, 69 yaşında Tokyo’da hayatını kaybetti

Japon çizgi roman sanatçısı 69 yaşındaki Jiro Taniguchi, önceki gün Tokyo'da hayatını kaybetti. "Botzhan Zamanı," Uzak Mahalle" ve "Yürüyen Adam" gibi çizgi romanlardaki hikâyelerinin dünya çapında büyük bir ün kazandırdığı Taniguchi'nin vefatını, Fransa'daki yayıncısı Catermen sosyal medyada paylaştığı mesajla duyurdu. Casterman'ın mesajında, "Çalışmalarındaki insaniyet tüm okurlarına tanıdıktı. Ancak kendisi işlerinden daha az tanınırdı. Ama yaptığı işlerin kendisi hakkında konuşmasını sağlardı" ifadelerini kullandı. Mesajda sanatçının ölümüne dair daha fazla bilgi paylaşılmadı. 1947'de hayata gözlerini açan Taniguchi, kariyerine çizgi roman sanatçısı Kyota Ishikawa'nın asistanı olarak başladı. Taniguchi, "Kurak Bir Yaz" adlı ilk çizgi roman kitabını 1970'te çıkardı. Sanatçı, 1960'lı yıllardan itibaren senarist Natsuo Sekigawa ile ortak çalışmalara imza atmaya başladı. İkilinin 1980'li yıllarda birlikte yaptığı "Botchan no Jidai" adlı üçlemesi, Osamu Tezuka Kültür Ödülü'nü kazandı. Japon sanatçıyazar Baku Yumemakura ile bazıları ödüle layık görülen birçok çalışma yaptı. Bir Japon TV kanalı için, bir işadamının Japon mutfağını keşfetmek üzere ülke boyunca yaptığı seyahatleri 61 bölümlük çizgi romanda anlattı. Taniguchi'nin çizdiği bazı çizgi romanlar çizgi film oldu.