Numan Kurtulmuş, Payitaht Abdülhamid setinde

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TRT1'de bu ay başlayacak, Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının aktarıldığı "Payitaht Abdülhamid" dizisinin çekimlerinin yapıldığı Kocaeli'deki seti ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TRT1'de bu ay başlayacak, Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının aktarıldığı "Payitaht Abdülhamid" dizisinin çekimlerinin yapıldığı Kocaeli'deki seti ziyaret etti. Çekimleri süren dizinin ekibi, yapımcısı, yönetmen ve oyuncularıyla bir araya gelen Kurtulmuş'a, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TRT Genel Müdürü Şenol Göka da eşlik etti.

NUMAN KURTULMUŞ, YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURDU

Alanı gezen Kurtulmuş, dizide kullanılacak kostümler ve dekorları inceledi, başrol oyuncusu Bülent İnal ile sohbet ederek başarılar diledi.

Yönetmen koltuğuna da oturan Kurtulmuş, bir sahnenin çekiminin başlangıcını yaptı.

Ziyaretinin ardından değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, dizi için çok güzel bir hazırlığın yapıldığını gördüğünü, çok değerli bir projenin hayata geçirileceğini söyledi.

"DÖNEME IŞIK TUTMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ BİR DİZİ"

"Payitaht Abdülhamid" dizisinin seyirciden de gerekli desteği göreceğine inandığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türk tarihinin yakın dönemi çok önemli bir dönem. Büyük zaferlerin, büyük yenilgilerin olduğu, büyük kahramanlıkların, büyük ihanetlerin olduğu bir dönem. Alt üst oluşların, yeniden varoluşların yaşandığı, denilebilir ki binlerce yıllık Türk tarihi içerisinde ve özellikle Anadolu toprakları içerisindeki en zor, en karmaşık ama çok zengin, özellikle tarihi bilgi bakımından da çok zengin bir dönem. O döneme ışık tutması bakımından önemli bir dizi olacak Sultan Abdülhamit'in hayatıyla ilgili dizi."

"Sultan Abdülhamit Han'ın objektif bir şekilde Türkiye kamuoyuna yansıtılması, böylesine güzel, önemli bir diziyle gündeme getirilmiş olması, bir bakıma bizim yakın tarihimizi daha iyi anlama çabalarımızın da bir parçası olarak görülmesi gerekir." ifadesini kullanan Kurtulmuş, TRT'ye de böyle bir dizinin yapılmasına ön ayak olduğu için teşekkür etti.