X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Yapımcı, yönetmen Melih Gülgen hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Yapımcı, yönetmen Melih Gülgen hayatını kaybetti

AA
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 20:22 Güncelleme Tarihi: 21.2.2017 20:24
Yapımcı, yönetmen Melih Gülgen hayatını kaybetti
Yapımcı, yönetmen Melih Gülgen hayatını kaybetti

Yapımcı, yönetmen ve senaryo yazarı Melih Gülgen (71), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören Gülgen, bugün öğleden sonra İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gülgen'in cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip İstanbul'da Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

1946 İstanbul doğumlu Gülgen, 1968'de "Kafkas Kartalı" filminin yönetmenliğiyle Türk Sineması'na adımını atmıştı.

Gülgen, "İnsanları Seveceksin", "Adalet", "Düşkünüm Sana", "Tatar Ramazan" gibi filmlerin de aralarında olduğu 100'ün üzerinde sinema filminin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmıştı.