Türk Müziği Üniversitesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını verdiği Müzik Üniversitesi için ilk adım atılıyor. YÖK; Prof. Dr. Erol Parlak’ın başkanlığında bir çalıştay düzenleyecek. Müzik konusunda alanının en iyi hocaları bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesine aldığı Türk Müziği Üniversitesi için ilk adım atılıyor. Müzik profesörleri ve müzik üstatları bir araya gelerek üniversite için görüşlerini bildirecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından organize edilecek Müzik Üniversitesi arama konferansı 5 Nisan'da yapılacak. Konferansa Müzik Üniversitesi'nin fikir babası olan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Parlak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılacak. YÖK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hima- yesinde kurulacak olan Müzik Üniversitesi için ilk adım olarak bir arama konferansı düzenleyecek. YÖK'te düzenlenecek konferansa, üniversitelerin müzik ve sahne sanatları fakülteleri ve eğitim fakültelerinde görev yapan müzik ve müzik eğitimi bölüm başkanları, akademisyenler, konservatuar alanında çalışma yapan sanatçı ve öğretim elemanları ve Türk din musikisi ile ilgili bölümlerin öğretim elemanları katılacak. Konferans, müzik alanında akademisyen, öğretim elemanları ve sanatçıların geniş bir perspektif ve zengin birikimiyle Müzik Üniversitesi'nin tüm yönleriyle tartışılmasına imkân sağlayacak. YÖK'ün arama konferansına Müzik Üniversitesi'nin fikir babası olarak Erol Parlak'ın yanı sıra müzik çalışmalarıyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da davet edilecek. Kamuoyunda "Türkünün Profesörü" olarak bilinen Erol Parlak, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alırken Müzik Üniversitesi'ni gündeme getirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurulması için talimat vermişti.



HERKESİN MÜZİSYEN OLDUĞU ÜNİVERSİTE

İstanbul Teknik Üniversitesi Musiki Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olan Erol Parlak; Türk halk müziği, Türk sanat müziği başta, Türk müziği geleneğini temel alan bir üniversitenin kurulmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Parlak, söz konusu üniversitenin sadece akademik temelli olmayacağını belirterek, "Rektöründen akademisyenine kadar herkesin müzisyen olduğu bir üniversite olacak. Sadece akademik temelli olmayacak. Ustalık, mastır sınıflarıyla da yaşayan usta sanatçılardan da faydalanması amaçlanıyor. Konferans ile Türkiye'deki tüm müzisyenlerin görüşleri alınarak yol haritası hazırlanacak" dedi.