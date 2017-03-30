Game of Thrones 7. sezon yeni fragmanı yayınlandı!

Game of Thrones dizisinin yeni sezonundan fragmanlar gelmeye devam ediyor. İşte Game of Thrones yeni sezon (7. sezon) fragmanı!

Dünya genelinde binlerce izleyicisi olan ve heyecanla yeni bölümleri beklenen Game of Thrones dizisinin yeni sezonundan fragmanlar gelmeye devam ediyor.

İşte Game of Thrones yeni sezon (7. sezon) fragmanı!

KADROYA YENİ EKLENEN İSİMLER

Dizinin oyuncu kadrosuna Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran'da eklendi. Uzun zamandır İngiliz müzisyen, diziye dahil etmek için uğraşan dizinin yaratıları Sheeran'ı ikna etmeyi başardı.

Şarkılarıyla listeleri alt üst eden İngiliz sanatçı Game Of Thrones oyuncuları arasına katıldı. Grammy ödüllü şarkıcı dizinin yeni sezonunda konuk oyunu olarak rol alacak.

Game Of Thrones'un beklenen yedinci sezonu 16 Temmuz'da yayınlanacak. 2011 yılından beri milyonlarca kişiyi ekranlara kitleyen dizinin 2018 yılında final yapması bekleniyor.