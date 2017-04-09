Kızılordu’dan ‘Ceddin Deden’

1928 yılında özellikle savaş koşullarında askerlere ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) halklarına moral vermek amacıyla gösterilerine başlayan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 64 koro mensubunu 2016'da uçak kazasında kaybetmesinin ardından Rusya dışındaki ilk konserini önceki akşam İstanbul'da verdi. Milyonlarca insanın beğenisini kazanan 80 yıllık tarihe sahip dünyanın en eski ve en büyük ordu korolarından Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, hem kazada kaybettiği 64 kişiyi anmak hem de sanatın engel tanımadığını bir kez daha göstermek üzere önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda seyircilerin karşısına çıktı. Duma Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı, Duma Milletvekili ve aynı zamanda Rusya Devlet Sanatçısı olan Iosif Kobzon'un da eşlik ettiği topluluk müzikseverlere anlamlı bir gece yaşattı.



BALE GRUBU EŞLİK ETTİ

Repertuarında 2 binden fazla eser bulunan koro, Rus halk şarkılarından opera aryalarına, pop müzik şarkılarından rock parçalarına kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiriyor. Kazada hayatını kaybeden Valeriy Halilov'un yerine koroya, 2012-2016 yıllarında şeflik yapan Gennadiy Sacheniuk'u yeniden şef olarak atayan topluluk, "Ceddin Deden" ve "Çanakkale Türküsü" eserlerini Türkçe yorumladı. Ayrıca, sahnede kurulu ekranda 1900'lü yılların başındaki Türkiye'ye dair çeşitli görüntüler ile Atatük'ün görüntüleri yansıtıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren konserde "Amur Dalgaları", Eh Yollar", "Mayıs Valsi", "Uzun Yollar" ve "Kalinka" isimli eserlerin de aralarında bulunduğu sevilen şarkıları da seslendiren ekibe bazı şarkılarda bale grubu da eşlik etti.