Son dakika: Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Oscar ödüllü Amerikalı yönetmen Jonathan Demme, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.

'Kuzuların Sessizliği' filmi ile Oscar ödülü kazanan, birçok filme ve belgesele imza atan ünlü yönetmen Demme, 73 yaşında, New York'ta hayatını kaybetti.

Demme'nin yönettiği 'Kuzuları Sessizliği' filmi, olarak Hollywood dünyasında 'büyük beş' olarak bilinen En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Aktör, En İyi Aktris ve En İyi Senaryo ödüllerinin hepsini almayı başardı. Demme'nin Daha sonra yönettiği Philadelphia filmi ile Tom Hanks En İyi Aktör ödülünü aldı.

Demme, aralarında 'Melvin ve Howard' (1980), 'Swing Shift' (1984),' Something Wild' (1986), 'Married to the Mob' (1988) ve 'Rachel Getting Married'in de (2008) bulunduğu birçok filme ve belgesele imza attı. Demme'nin sözcüsü ünlü Hollywood yönetmeninin gırtlak kanseri ve kalp yetmezliği komplikasyonlarından öldüğünü duyurdu.