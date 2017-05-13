Ukrayna Devlet Başkanı ülkesinde yapılan Eurovision'a katılmaktan vazgeçti

Ukrayna'nın doğusundaki Avdeyevka kentinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısı sonucu 4 sivil yaşımını yitirdi.

Donetsk Askeri-Sivil Yönetimi Temsilcisi Pavel Jebrivskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya yanlısı silahlı ayrılıkçıların Avdeyevka'da sivillerin yaşadığı mahalleye ateş açtığını bildirdi. Jebrivskiy, "Sapronov Mahallesi'nde bir eve top mermisi düştü. Patlama sonucu 3 kadın ve bir erkek sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Jebrivskiy, bir kişinin de yaralandığını kaydetti.

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Poroşenko'dan tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, başkent Kiev'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finaline Avdeyevka'da sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle katılmayacağını bildirdi.

Eurovision şarkı yarışmasının Ukrayna için çok önemli olduğunu vurgulayan Poroşenko, "Avdeyevka kentine saldırı düzenlendi ve siviller hayatını kaybetti. Eurovision şarkı yarışmasının finaline katılmayı iptal etmeye karar verdim." açıklamasında bulundu.